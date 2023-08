CECCHERINI, Assieme a Lasagna andrà al Karagumruk

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Ceccherini e Kevin Lasagna salutano l'Hellas Verona e la Serie A. Sui due giocatori scaligeri, infatti, nelle ultime ore nelle ultime ore si era fatto avanti il Karagumruk, che adesso ha chiuso l'affare. I due calciatori, riporta Sky Sport, sono in viaggio verso Istanbul per sostenere - nella giornata di domani - le visite mediche col club turco: col Verona è stato trovato l'accordo con il Verona per il prestito con diritto di riscatto.