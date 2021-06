CARNASCIALI, Barone che errori: Antognoni l'ultimo

L'ex difensore viola Daniele Carnasciali ha così parlato di questioni inerenti la Fiorentina ai microfoni di TMW Radio, iniziando dai rallentamenti delle scorse ore su Vincenzo Italiano: "Sarebbe un dramma. Siamo bravi a crearci problemi, non dimentichiamoci che negli ultimi tre anni ci siamo salvati all'ultimo. Gattuso aveva accettato perché c'era un programma serio e condiviso e invece sono stato smentito. I problemi rimarranno, al di là di chi arriverà. Siamo in ritardo, poi la squadra è da modificare molto, altrimenti saremo sempre lì in basso. Servono giocatori utili al tecnico che verrà. L'errore è stato fatto a livello dirigenziale ora".

Antognoni rischia di andare via.

"Questa non è un'azienda, ma una città intera. Se la proprietà viene, deve esserci il rispetto per le bandiere. Il Bayern Monaco ha tanti ex nella dirigenza. Barone per adesso è stato un incompetente, ha fatto diversi errori e l'ultimo è non considerare Antognoni una bandiera. Lui è la storia della Viola".