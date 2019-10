AMORUSO, La punta ora non serve. Chiesa andrà via

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha così parlato dopo la vittoria di ieri della Fiorentina contro l'Udinese: "Ho visto una grande cura dei dettagli nella fase difensiva, una squadra rocciosa che si è comportata bene. Temevo l'Udinese perché è una squadra fisica che va sempre a cercare la ripartenza. Questo vestito, nato dalla partita contro la Juve, calza a pennello alla squadra, e in questo momento la punta centrale non serve, visto che vengono create comunque molte occasioni. Montella ci sta lavorando ma la coperta è corta, e qualcuno dovrebbe comunque uscire. Lirola? Ancora è al 60%, gli serve tempo per crescere. Ma ieri non mi sono proprio piaciuti Zurkowski e Ghezzal: sono entrati male, a tratti sembrava camminassero. Chiesa? Penso sarà venduto l'estate prossima. La nuova proprietà l'ha tenuto con forza ma credo che le strade siano destinate a separarsi".