WEST HAM, Il programma odierno: alle 10.30 parla Moyes

Fonte: Dal nostro inviato a Londra - Giacomo Galassi

Come appreso da Firenzeviola.it, che vi aggiornerà e vi riporterà tutte le notizie in arrivo da Londra, fronte West Ham, questa mattina alle ore 10.30 (ora italiana) l'allenatore degli Hammers, David Moyes, parlerà in conferenza stampa in vista della sfida di mercoledì prossimo contro la Fiorentina. A seguire alle ore 11 ci sarà l'allenamento a porte aperte, dopodiché alle ore12.30 spazio alle interviste in Mixed zone ai giocatori del West Ham.