VIDEO FV, VISITE MEDICHE PER CHRISTENSEN: "FORZA VIOLA!"

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, LE CONDIZIONI DI PIEROZZI E LE RIFLESSIONI VIOLA In queste ore il nome di Niccolò Pierozzi è rimbalzato come possibile richiesta dello Spezia nella trattativa per Nzola. Il terzino destro viola è però alle prese con problemi di salute. Le sue condizioni secondo quanto appreso da Firenzeviola... In queste ore il nome di Niccolò Pierozzi è rimbalzato come possibile richiesta dello Spezia nella trattativa per Nzola. Il terzino destro viola è però alle prese con problemi di salute. Le sue condizioni secondo quanto appreso da Firenzeviola... NOTIZIE DI FV VIDEO FV, AGENTE E PADRE DI MANDRAGORA AL VIOLA PARK Stefano Antonelli, agente tra gli altri di Rolando Mandragora, è arrivato poco fa al Viola Park in compagnia del padre del centrocampista. Una visita inattesa ma che potrebbe essere di routine per aggiornarsi sulla situazione del giocatore, arrivato un anno fa dalla... Stefano Antonelli, agente tra gli altri di Rolando Mandragora, è arrivato poco fa al Viola Park in compagnia del padre del centrocampista. Una visita inattesa ma che potrebbe essere di routine per aggiornarsi sulla situazione del giocatore, arrivato un anno fa dalla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi