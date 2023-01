PELLEGRINI, 2023 tutto nuovo per me. Le Olimpiadi...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SU SPALLUTO C’È IL NOVARA. MANCA SOLO LA FIRMA Dopo aver terminato anticipatamente il prestito alla Ternana, l’attaccante Samuele Spalluto si appresta a iniziare una nuova esperienza. Come raccolto da FirenzeViola.it, l’attaccante classe 2001 di proprietà della Fiorentina è pronto a ripartire... Dopo aver terminato anticipatamente il prestito alla Ternana, l’attaccante Samuele Spalluto si appresta a iniziare una nuova esperienza. Come raccolto da FirenzeViola.it, l’attaccante classe 2001 di proprietà della Fiorentina è pronto a ripartire... NOTIZIE DI FV CEROFOLINI, L'OCCASIONE CHE PUÒ ARRIVARE DAL MERCATO I primi turni di Coppa Italia sono da sempre l'occasione per valorizzare giocatori poco utilizzati nella rosa: tra questi c'è Michele Cerofolini, attuale terzo portiere della Fiorentina che in stagione non ha collezionato neanche un minuto ed ha giocato col... I primi turni di Coppa Italia sono da sempre l'occasione per valorizzare giocatori poco utilizzati nella rosa: tra questi c'è Michele Cerofolini, attuale terzo portiere della Fiorentina che in stagione non ha collezionato neanche un minuto ed ha giocato col... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi