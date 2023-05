NARDELLA, A Coverciano pronta grande ristrutturazione

Fonte: dall'inviato Ludovico Mauro

In un intervento in Consiglio Comunale, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha aggiornato sulla questione della futura ristrutturazione di Coverciano: "Il Centro tecnico federale di Coverciano è un vero e proprio valore aggiunto per Firenze. Dobbiamo essere più consapevoli di questa potenzialità e vivere sempre meno Coverciano come una sorta di corpo estraneo: la riqualificazione è stata condivisa fin dall'inizio col presidente Gravina, che ringrazio. il Centro tecnico in questi anni è stato sempre più aperto ai cittadini e questo è il nostro obiettivo: un Centro ad alto livello professionale con funzioni avanzate da questo punto di vista" e un'area fruibile dalla comunità.

Poi nel dettaglio: "Ci sarà un ampliamento di oltre 7500 metri quadri, con una serie di nuove strutture e con il recupero di altre. Una delle componenti strategiche del progetto sarà l'autosufficienza energetica, grazie ad un impianto fotovoltaico che potrà arrivare fino a 900mila kw. Questo piano si inserisce nel contesto paesaggistico urbano. Saranno poi rese funzionali tribune nuove, così da facilitare l'accesso al pubblico, poi si farà carico di interventi sulle aree verdi. Nasceranno tutta una serie di strutture per le squadre e per i media, oltre ai magazzini e gli studi medici. Il progetto è stato portato avanti in base alle indicazioni della UEFA e della FIGC oltre alle strutture operative coinvolte. Si tratta di una riqualificazione e di un ripensamento dell'intera struttura.