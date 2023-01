ITALIANO (S. STAMPA), Ripartiti col piede giusto. Cabral...

Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha preso la parola in sala stampa dopo l'1-1 ottenuto contro il Monza: "Non sono i venti minuti quanto il fatto che gli altri ti colpiscono appena abbassi il ritmo. Sono stati bravi a castigarci quando hanno potuto. Dopo un periodo dove non c'erano state partite vere, credo che la Fiorentina abbia fatto un ottimo primo tempo, forse nella ripresa abbiamo avuto un pizzico di qualità in meno. Se avessimo vinto noi, non avremmo rubato nulla. Peccato, ma siamo ripartiti col piede giusto".

Un giudizio sulla prestazione di Bianco?

"La difficoltà più grande per un giovane è il saper gestire le forze, i minuti. È partito alla grande, poi ha abbassato un po' fisicamente e ha perso qualche pallone. Per me ha fatto bene, ha avuto personalità. È stato bravo nelle amichevoli, ha dinamismo e buona conduzione palla al piede. È senz'altro un aspetto positivo".

C'è stato un problema fisico per Bonaventura all'inizio?

"Dovremo giocare tante partite, chi non arriva al 100% viene risparmiato. Le scelte sono state fatte per questo".

Il cambio Cabral-Jovic poteva essere fatto prima?

"Due minuti prima Cabral è partito da metà campo portandosi dietro due avversari... Con più precisione era da 10 in pagella. Con altre palle in area poteva ancora dire la sua. La scelta di Cabral dall'inizio è perché l'ho visto al top, ma in generale vedo tutti bene e hanno tutti la mia fiducia".