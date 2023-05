FOTO FV, Sciarpe e bandiere per stasera e per la finale

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Non solo la squadra ma anche i tifosi si stanno preparando, sia per la partita di questa sera tra Fiorentina e Basilea sia per la finale di Coppa Italia contro l'Inter il 24 maggio. Nel Fiorentina Store in zona stadio sono presenti sciarpe e bandire che i tifosi viola potranno acquistare per supportare la squadra oppure come ricordo di una stagione che potrebbe diventare indimenticabile.