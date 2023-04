FOTO FV, Cartoline da Poznan: gli scatti della città

Fonte: dai nostri inviati a Poznan- T. Loreto e P. Lazzerini

Alla vigilia di Lech Poznan-Fiorentina, i nostri inviati di FirenzeViola.it sono andati alla scoperta delle bellezze della città polacca. Tanti monumenti e luoghi di interesse in un centro storico che è però ampiamente condizionato dai molti cantieri presenti in città per la ristrutturazione di alcune opere d'arte e strade. A pochi passi dal centro, è presente anche lo store ufficiale del Lech, con tanto di sciarpa celebrativa del match di domani in bella vista.