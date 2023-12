FOTO FV, Biraghi si allena a parte al VP. È squalificato

Fonte: dagli inviati L. Magistrato e L. Mauro

Lavora a parte Cristiano Biraghi nella rifinitura di Conference League al Viola Park stamani. Il terzino e capitano della Fiorentina domani non sarebbe stato comunque presente a causa della squalifica rimediata dopo l'ultimo impegno contro il Genk, in ogni caso cercherà di essere al 100% in vista della partita contro l'Hellas Verona di domenica prossima.