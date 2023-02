FIORENTINA-EMPOLI 1-1, Rivivi il LIVE di FV

17.05 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

17.02 - Momenti molto confusi nel finale al Franchi. L'arbitro probabilmente attendeva il VAR per un check sull'ultimo corner, poi ha fischiato la fine. La Fiorentina non è guarita in campionato ma almeno ha evitato il peggio a pochi minuti dalla fine. Un punto per parte e zona salvezza che non si allontana per i viola.

90' +6' - FINISCE QUI AL FRANCHI. 1-1 con reti di Cambiaghi e Cabral.

90' +6' - L'arbitro fischia ma ferma tutto. Non si capisce cosa stia accadendo.

90' +5' - Fiorentina che si riversa in avanti per l'ultima azione.

90' +1' - Miracolo di Vicario su Cabral! Il brasiliano tocca di prima un cross, ma il portiere dell'Empoli con un gran riflesso salva i suoi.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

88' - Ikoné! Incredibile, spara ancora alto un pallone perfetto dal limite dell'area. Il pubblico si infuria.

85' - Episodio fortunoso per la Fiorentina, con Dodo che colpisce la traversa su un cross sbagliato: il pallone torna in gioco e Cabral di testa segna da due passi. Tutto in parità al Franchi!

85' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! SEGNA CABRAL!!

83' - Doppio cambio nell'Empoli: entrano Grassi e Piccoli, escono Ebuehi e Caputo.

81' - Dodo e Ikoné non si capiscono e sbagliano un triangolo. Brutto linguaggio del corpo dei giocatori viola.

79' - Terzic salva su un contropiede pericolosissimo dell'Empoli.

78' - Serie di tiri della Fiorentina tutti ribattuti dalla difesa dell'Empoli.

74' - Mandragora! Ennesimo tiro alto della Fiorentina con un sinistro potente ma impreciso dal limite. Incredibile la quantità di tiri fuori dallo specchio dei viola.

73' - Giallo per Bandinelli che scalcia Ikoné.

73' - Doppio cambio nell'Empoli: escono Akpa Akpro e Baldanzi, entrano Henderson e Haas.

72' - Bandinelli ci prova da distanza siderale ma spara alto.

71' - Punizione pericolosissima con tutti i difensori dell'Empoli liberi in area. Per fortuna nessuno arriva sul pallone.

71' - Giallo per Quarta che ferma Akpa Akpro con le cattive.

70' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Cabral e Bonaventura, fuori Jovic e Amrabat.

69' - Quarta salva sulla linea! Caputo colpisce di testa su corner e scavalca Terracciano ma Quarta riesce in rovesciata a salvare tutto. Ogni volta che l'Empoli entra in area sono dolori...

67' - Vicario para su Quarta! Grande stacco in area di Nico che appoggia a Quarta, in sforbiciata tira bene ma Vicario si oppone! Poi il solito tiro in curva di Ikoné.

66' - Mandragora prova lo stop e tiro in area, Cacace si oppone. Ma siamo arrivati ad una fase cruciale della sfida.

64' - Giallo per Baldanzi per un altro intervento su Dodo.

60' - Giallo per Ismaijli che entra in ritardo su Dodo.

59' - Cambiaghi non ce la fa: al suo posto entra Satriano.

58' - Cambiaghi si ferma per un problema muscolare. Il Franchi si infuria con l'arbitro che ferma il gioco.

56' - Nico ad un passo dal gol! Cross perfetto di Terzic che trova l'argentino, bravo a spizzare il pallone: Vicario immobile vede il pallone terminare fuori di un soffio!

55' - Amrabat! Sugli sviluppi del corner Barak lo libera con una veronica e calcia con il mancino, spedendo però alto.

55' - Siamo a sei.

53' - Siamo già al quinto corner del secondo tempo per la Fiorentina che sta provando ad attaccare non con troppa convinzione.

50' - Bandinelli salva sulla linea un colpo di testa di Quarta! Spizzata su corner di Mandragora che supera Vicario ma non l'ultimo difensore empolese che salva i suoi.

47' - Fiorentina che riparte con un corner non sfruttato e un altro buco in difesa, stavolta non sfruttato da Caputo che sbaglia un controllo.

45' - SI RIPARTE CON DUE CAMBI PER LA FIORENTINA: dentro Dodo e Ikoné al posto di Venuti e Saponara.

--- INTERVALLO ---

45' +5' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 1-0 per l'Empoli che va negli spogliatoi in vantaggio con il gol di Cambiaghi.

45' +4' - Jovic! Colpisce lui di testa il corner ma spara alto.

45' +4' - Giallo per Ismaijli che in precedenza aveva commesso fallo su Nico.

45' +3' - Ismaijli salva su Jovic! Sponda di Barak in area che avrebbe spalancato la porta a Jovic, ma un intervento di Ismaijli fa terminare il pallone in corner. Che occasione per la Fiorentina!

45' +2' - Venuti vanifica nuovamente una buona azione con un tiro-cross che non trova nessuno a centro area.

45' +1' - ANNULLATO IL GOL ALL'EMPOLI! Il VAR ha ravvisato una posizione di fuorigioco di Caputo quando tutti erano pronti a riprendere il gioco.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

43' - La difesa viola sta a guardare, Akpa Akpro e Cambiaghi confezionano una grande azione e il cross in mezzo trova Caputo tutto solo. Doppio vantaggio dell'Empoli, Fiorentina in bambola.

43' - GOL DELL'EMPOLI. HA SEGNATO CAPUTO.

40' - Terracciano para a tu per tu con Caputo! Palla di Akpa Akpro che buca la difesa viola, per fortuna Caputo non riesce a concludere a dovere e Terracciano riesce ad opporsi.

39' - Problema fisico per Milenkovic, deve uscire. Al suo posto entra Igor.

38' - Confermato: fuorigioco di Nico Gonzalez.

38' - VAR che sta ricontrollando tutto.

37' - ANNULLATO UN GOL A BARAK! Batti e ribatti in area con il ceco che alla fine mette in rete il pallone, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco.

34' - Barak! Spara alta un'ottima palla a centro area. Occasione sprecata dal centrocampista viola.

33' - Era partita bene la punizione di Mandragora, ma Luperto è riuscito ad opporsi con la testa.

32' - Fiorentina che prova a reagire con Nico Gonzalez che si prende un fallo al limite dell'area. Ma la squadra di Italiano ha sentito il colpo del gol preso in questi minuti.

28' - Errore clamoroso di Amrabat che da ultimo uomo perde il pallone. Scambio in area e tiro di Cambiaghi che passa sotto la pancia di Terracciano: Empoli in vantaggio al Franchi.

28' - GOL DELL'EMPOLI. SBLOCCA LA GARA CAMBIAGHI.

27' - Al cinquantesimo fallo dell'Empoli, l'arbitro estrae il giallo per Akpa Akpro.

26' - Terracciano esce altissimo e ferma Caputo lanciato a rete, anche se sembrava ben al di là dell'ultimo giocatore viola il guardalinee non ha alzato la bandierina. Salva tutto dunque l'estremo difensore viola.

25' - Amrabat perde un pallone sanguinoso ma per fortuna Caputo sbaglia il cross.

24' - Si riparte senza che l'arbitro abbia preso alcuna decisione, anche se il pestone era forte.

23' - Nico resta a terra dopo un pestone preso da Cacace.

21' - Venuti spara in Fiesole una grande occasione! Il pallone esce fuori da un cross di Mandragora, Venuti prende la mira ma spara altissimo con il destro.

20' - Terracciano esce basso sull'inserimento di Cacace, antipando il terzino dell'Empoli che sarebbe stato tutto solo davanti a lui.

19' - Sventagliata in area di Amrabat che però non riesce a trovare Nico sulla destra. Palla sul fondo ma Fiorentina che resta in pressione.

16' - Tiro di Saponara deviato che per poco non mette fuori causa Vicario. Palla che esce di pochissimo a lato.

12' - Mandragora! Primo tiro della Fiorentina con un diagonale che termina fuori non di molto. Non era semplice ma il centrocampista si dispera.

10' - Ennesimo cross di Terzic anche questo non sfruttato. La Viola ha iniziato bene però.

7' - Palla illuminante di Nico per Saponara: sventagliata di 40 metri che pesca l'esterno il cui appoggio per Mandragora si conclude in un nulla di fatto.

5' - Cross pericoloso di Terzic sugli sviluppi di un corner, mischia in area ma palla allontanata dai difensori dell'Empoli.

3' - Barak! Su una sponda di testa di Nico prova a calciare di prima ma prende solo Ismajli che gli era andato incontro. Nulla di fatto su una buona occasione.

2' - Primi scontri sulla sinistra della Fiorentina con Cambiaghi che prova a mettere in difficoltà Terzic commettendo però fallo.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dall'Empoli, quest'oggi in maglia bianca. Fiorentina in viola.

La Fiorentina vuole tornare a vincere anche in campionato e oggi al Franchi l'occasione è ghiotta: davanti ci saranno gli azzurri dell'Empoli, pronti a dare tutto per proseguire nella loro ottima stagione e restare sopra i viola con un'impresa fuori casa. La squadra di Italiano è galvanizzata dalla vittoria contro il Braga ma rischia di poter soffrire un po' tutte le energie spese dopo un ritorno dal Portogallo un po' tribolato. Al Franchi si prospetta una partita molto tesa: restate con Firenzeviola.it per tutte le emozioni della gara!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Milenkovic, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.

EMPOLI(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti.