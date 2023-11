FIO-JUV, Curva semi-vuota ma il Franchi canta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In curva Fiesole un migliaio di posti resta vuoto per la scelta degli ultrà di non entrare, in polemica con la scelta di far giocare la partita nonostante la tragedia che ha colpito alcune zone della città metropolitana e della Toscana. Il resto dello stadio, orfano della coreografia in Curva Fiesole, cerca comunque di far sentire la voce e sventola sciarpe viola per contrastare il settore ospiti pieno.