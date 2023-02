INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ITALIANO HA SCELTO: BIANCO DAL PRIMO MINUTO Alessandro Bianco sarà titolare nella gara di stasera contro lo Sporting Braga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2002 sarà impiegato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nel match di ritorno contro i portoghesi. L'ex centrocampista... Alessandro Bianco sarà titolare nella gara di stasera contro lo Sporting Braga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2002 sarà impiegato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nel match di ritorno contro i portoghesi. L'ex centrocampista... NOTIZIE DI FV CON UN CABRAL BURLONE E UN ASSISTMAN DA FASCIA L'EUROPA VA Cose che voi umani non avete mai visto, quello che è successo al Franchi passerà alla storia e non mi riferisco alla ritrovata vittoria della Fiorentina dopo quasi due mesi, ma al teatrino che si è creato con l’arbitro, la goal line technology e il... Cose che voi umani non avete mai visto, quello che è successo al Franchi passerà alla storia e non mi riferisco alla ritrovata vittoria della Fiorentina dopo quasi due mesi, ma al teatrino che si è creato con l’arbitro, la goal line technology e il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi