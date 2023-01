BONAVENTURA, Si allena con la maschera: il motivo

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, INTER DI NUOVO SU MILENKOVIC SE PARTE SKRINIAR Il mancato rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter e il suo possibile trasferimento al PSG anche entro la fine di questo mercato potrebbero avere un riflesso anche in casa Fiorentina. I nerazzurri seguono da tempo con interesse Nikola Milenkovic, già vecchio... Il mancato rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter e il suo possibile trasferimento al PSG anche entro la fine di questo mercato potrebbero avere un riflesso anche in casa Fiorentina. I nerazzurri seguono da tempo con interesse Nikola Milenkovic, già vecchio... NOTIZIE DI FV IND. FV, CEROFOLINI A UN PASSO DALLA CARRARESE Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it la Fiorentina è pronta a salutare un altro calciatore. Il portiere viola Michele Cerofolini, infatti, quest'oggi si è allenato a parte e sarebbe ad un passo dal prestito in Lega Pro alla... Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it la Fiorentina è pronta a salutare un altro calciatore. Il portiere viola Michele Cerofolini, infatti, quest'oggi si è allenato a parte e sarebbe ad un passo dal prestito in Lega Pro alla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi