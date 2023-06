BIGON, Orso e Dominguez pronti per salto di qualità

Fonte: Dal nostro inviato Ludovico Mauro

Ospite dell'evento di Mulish Italia organizzato in concomitanza con Pitti Uomo, l’ex ds del Napoli Riccardo Bigon ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola: “Con tre squadre italiane in tre finali europee abbiamo mandato un grande segnale al calcio, peccato per i risultati ma questo non cancella il lavoro fatto. Orsolini e Dominguez? Penso che sono giocatori che ho preso io, quindi in futuro se crescono non posso che avere piacere ma spero che crescano nel Bologna. Posso però dire che hanno il potenziale per fare un salto di qualità rispetto alla squadra dove giocano. Prade? Non si può che dare un giudizio positivo dopo la stagione fatta, due finali in un anno sono tanta roba”.