BATTISTINI, Cragno-Viola? È prematuro. In Conference...

Graziano Battistini, procuratore che oggi è stato presente all'incontro organizzato dalla Fiorentina con l'assoagenti presso il Viola Park di Bagno a Ripoli, ha parlato al termine della visita: "Ci ha fatto piacere essere stati invitati in un realtà unica nel mondo. Sta nascendo una cittadella davvero attrezzata, dove Commisso non ha badato a spese. Sta facendo una grandissima cosa per la Fiorentina e per Firenze. Non ho mai visto una struttura del genere in Italia ed in Europa".

Quanto può essere importante la struttura per la crescita della Fiorentina?

"Io credo che sia molto importante , che sia di volano anche per gli altri club e anche pe ri politici che si rendano conto che dobbiamo modernizzarci. L'importante per i viola è avere tutti riuniti per creare una mentalità e una filosofia e un ambiente importante. E' importante anche lavorare in un ambiente del genere".

Quale sarà il futuro di Cragno?

"Deve finire il campionato, Cragno è una questione che riguarda il Monza che lo ha acquisito con la salvezza. Bisognerà vedere gli sviluppi. Il Monza ha speso dei soldi, è arrivato da portiere della Nazionale ma per scelte tecniche discutibili non è stato impiegato e bisognerà valutare un po' la situazione. La Fiorentina? Se ne parla da anni ma è prematuro perché devono giocare una finale e terminare il campionato".

Che partita si aspetta in Conference League?

"Nelle finali può accadere di tutto e gli episodi fanno la differenza. La Fiorentina sta crescendo, anche mentalmente e la finale di Coppa Italia gli ha dato la voglia di vivere notti importanti. Ha tutte le carte in regola per inseguire il sogno di un trofeo internazionali. Ci sono tutti i presupposti per inseguire questo sogno ambizioso".