PRESTITI, Il valore di mercato totale è di circa 28 mln

I club di Serie A hanno mandato in prestito in giro per il mondo 382 giocatori per un totale di quasi 700 milioni, si legge sul sito di statistica Transfermarkt. Se per i trasferimenti senza vincoli è logico ipotizzare un rientro, per tutti gli altri con un diritto di riscatto esercitabile (o rinegoziabile) sarà il tempo e i portafogli ad indicare la via.

Più nel dettaglio è possibile vedere come la Fiorentina sia ottava in questa speciale con un valore di mercato dei giocatori in prestito che si aggira attorno ai 28 milioni di euro (20 calciatori). Al primo posto c'è la Juventus, seguita da Sassuolo e Atalanta. Prima dei viola ci sono in fila, Inter, Hellas Verona, Roma e Sampdoria.