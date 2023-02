ODRIOZOLA, Stasera ha fatto l’esordio in Liga

Alla 21^ giornata de LaLiga è arrivata la prima presenza con il Real Madrid per Alvaro Odriozola in campionato. Il terzino destro, che lo scorso anno i Blancos avevano ceduto in prestito secco alla Fiorentina, aveva finora totalizzato 2 gettoni in Copa del Rey e un minuto nella semifinale del Mondiale per Club contro l'Al Ahly. Lo spagnolo è entrato al 68' al posto di Carvajal ed è rimasto in campo per 22 minuti più 2 di recupero.