INSIGNE, All'asta maglia della finale di CI contro i viola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ANCHE IL TORINO È INTERESSATO A RANIERI MA... Durante il mercato di gennaio Luca Ranieri, dopo sei mesi discreti in maglia viola, ha deciso di lasciare Firenze per cercare di ritagliarsi più spazio in Serie B, all'Ascoli. Purtroppo, però, all'esordio con la formazione marchigiana, il classe... NOTIZIE DI FV NARDELLA, ASSIST A COMMISSO: "STADI, NUOVE LEGGI" Il nuovo stadio della Fiorentina, tema portante nella dialettica di Rocco Commisso. Nel corso della maratona Instagram benefica di FirenzeViola.it (a proposito, QUI il link per continuare a sostenere Osma) il sindaco Dario Nardella, il quale non si è certamente... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 Aprile 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi