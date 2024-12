NAZIONE, Col Bologna crocevia per l'Europa che conta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Forse più per i meriti delle altre squadre che stanno volando in campionato che per propri demeriti, la Viola non ha comunque sbagliato nulla nelle ultime otto partite di campionato, portando a casa otto vittorie consecutive. Il match di oggi contro il Bologna rappresenta un vero crocevia per l’Europa che conta. La classifica, come sottolinea La Nazione, merita attenzione: in caso di vittoria contro i felsinei potrebbe assumere contorni davvero vertiginosi.

Attenzione, però, al Bologna, che con l’ex di turno Vincenzo Italiano punta a perseguire il proprio obiettivo, ovvero confermare l’ottima stagione dello scorso anno. Palladino, dal canto suo, guarda al presente, con un occhio rivolto soprattutto alla necessità di dare continuità al gruppo, sia sul piano delle prestazioni sia su quello dei risultati.