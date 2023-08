GEN-FIO, Numeri e curiosità sul match del Ferraris

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Torna il campionato e tornano le statistiche che ci fornisce la Lega Serie A. A ridosso della prima giornata, ecco alcuni dati relativi a Genoa-Fiorentina, match in programma domani alle ore 20.45:

Il Genoa ha vinto solo il 18% delle sfide di Serie A TIM disputate contro la Fiorentina (18V, 38N, 46P); tra le squadre affrontate almeno otto volte nel massimo campionato, la Viola è quella contro cui i liguri hanno la più bassa percentuale di successi. Il Genoa ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A TIM contro la Fiorentina e non subisce due sconfitte interne di fila contro i viola dal periodo tra il novembre 2012 e il settembre 2013. Negli ultimi sette esordi stagionali in Serie A TIM il Genoa non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila (3V, 2N, 2P); sconfitta contro l’Inter nella gara più recente per i liguri, il 21 agosto 2021. Il Genoa non pareggia la prima gara casalinga in Serie A TIM da settembre 2011 (2-2 contro l’Atalanta); da allora per i liguri quattro vittorie e una sconfitta in cinque debutti stagionali interni.

La Fiorentina non pareggia al suo esordio stagionale in Serie A TIM dal 2010 (1-1 vs Napoli); da allora i viola hanno conquistato sette successi e subito cinque sconfitte nei 12 campionati seguenti. È dal 1997 che la Fiorentina non vince al suo esordio stagionale in Serie A TIM quando l’ha disputato in trasferta; nelle ultime sette occasioni in cui ha giocato la prima gara lontano da casa nella competizione ha infatti conquistato solo due punti. La Fiorentina ha chiuso la seconda stagione di Serie A TIM consecutiva come squadra che ha subito meno tiri (346 nel 2022/23, 356 nel 2021/22), dopo che non ci era mai riuscita in precedenza da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre (dal 2004/05).



Mateo Retegui è stato il giocatore che dall'inizio del 2022 ha realizzato più reti in Liga Profesional Argentina (Torneo + Copa): 33 reti in 61 presenze, una media di un gol ogni 141 minuti. Fabiano Parisi è stato il difensore che ha completato più dribbling nella Serie A TIM 2022/23 (65); in generale, solo Leão (79), Kvaratskhelia (76) e Laurienté (66) hanno fatto meglio di lui nello scorso campionato.