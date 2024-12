FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Ci siamo, oggi è il match day di Bologna-Fiorentina, partita valida per la 16ª giornata di campionato, in cui i viola saranno chiamati a confermare quanto di ottimo hanno prodotto finora in stagione. La squadra di Palladino vince da 8 match consecutivi e non perde da oltre 10 partite. Davanti, però, alle 15:00 al Dall'Ara, troverà un Bologna in fiducia, reduce dai pareggi contro Juventus e Benfica, con il grande ex Vincenzo Italiano che vuole a tutti i costi i tre punti per avvicinare la zona europea.

Quasi in contemporanea, un’altra Fiorentina, quella femminile, si giocherà un match importantissimo al Viola Park contro la Juventus, che è in vetta alla classifica.