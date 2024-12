COR. SPORT, Palladino-Italiano: derby tra filosofie diverse

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il confronto tra Palladino e Italiano, alla vigilia di Bologna-Fiorentina, evidenzia le differenze tra due filosofie di calcio. Come analizzato dal Corriere dello Sport, Italiano ha costruito una squadra con un’identità chiara, puntando su pressing e difesa alta, ma soffrendo in alcune situazioni tattiche. Palladino, invece, ha dato alla Fiorentina una maggiore flessibilità, adattando la squadra ai momenti della partita e migliorandola tecnicamente con innesti come De Gea, Gosens e Kean, elementi che segnano il salto di qualità rispetto al passato.

Italiano, pur ereditando una squadra in difficoltà, ha portato i viola a tre finali e sei semifinali, ma con risorse limitate. Al contrario, Palladino ha ottenuto di più dalla rosa, cambiando modulo e valorizzando giocatori come Sottil e Comuzzo. La classifica riflette questa evoluzione: la Fiorentina di Palladino ha otto punti in più rispetto a quella di Italiano e nove in più del Bologna. La vera differenza tra i due allenatori si vede proprio nei risultati e nell’efficacia tattica.