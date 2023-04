CLASSIFICA, A confronto: Viola a -8 punti rispetto a 21/22

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Classifiche a confronto dopo 31 giornate di Serie A. Il Napoli capolista ormai a un passo dalla conquista del terzo Scudetto della sua storia ha 12 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Più nove per la Lazio nonostante il ko di sabato, saldo negativo per le milanesi nonostante le vittorie di ieri: -11 Milan, -9 Inter. La Juventus dopo 31 giornate ha esattamente gli stessi punti di un anno fa. Ecco il dato delle 20 di Serie A.

Napoli 78 punti (+12 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 31 giornate)

Lazio 61 (+9)

Juventus 59 (=)

*Roma 56 (+5)

Milan 56 (-11)

Inter 54 (-9)

*Atalanta 49 (-3)

Bologna 44 (+7)

Udinese 42 (+6)

Fiorentina 42 (-8)

Torino 42 (+3)

Monza 41 (in Serie B)

Sassuolo 40 (-3)

Salernitana 33 (+11)

Empoli 32 (-1)

Lecce 28 (in Serie B)

Spezia 27 (-5)

Hellas Verona 26 (-19)

Cremonese 19 (in Serie B)

Sampdoria 17 (-12)

*Confronto con le prime 30 giornate della Serie A 2021/22