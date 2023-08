ALL. RAPID, Con i Viola due precedenti da giocatore

Fonte: Niccolò Righi

FirenzeViola.it

Per Zoran Barisic, attuale allenatore del Rapid Vienna, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, il match con i Viola non sarà una prima volta assoluta.

Le strade del tecnico austriaco e della Fiorentina si incrociarono per la prima volta nel 2000, quando il "suo" Tirol Innsbruck eliminò in maniera sorprendente i Viola dalla Coppa UEFA, imponendosi in Austria per 3-1, dopo che l'andata al Franchi era terminata per 2-2. Allora, però, Barisic era alle prese con un infortunio che lo costrinse a saltare entrambe le gare.

Non dovette aspettare molto, però, per incontrare nuovamente la squadra gigliata, e l'anno seguente Fiorentina e Tirol Innsbruck dovettero affrontarsi ancora una volta in Coppa UEFA. In quell'occasione, però, ad avere l'ultima parola fu la Fiorentina, vincendo in casa per 2-0 e pareggiando a domicilio per 2-2, con Barisic che giocò entrambe le partite.