WEST HAM, Il preparatore: "Ecco perché qui in Algarve"

© foto di Giulia Prosperi

Il preparatore atletico della prima squadra del West Ham Josh Ewens, durante il campo di addestramento con tempo caldo in Algarve ha spiegato perché la scelta di trasferirsi in Portogallo: "Si tratta di controllare i giocatori e assicurarci, a circa una settimana dalla fine, che stiamo facendo le cose giuste per assicurarci che siano pronti per la partita di mercoledì prossimo. È stata una stagione lunga e difficile, abbiamo giocato 56 partite in tutte le competizioni, quindi tutti sono stati spinti al limite, ma abbiamo una squadra quasi al completo con noi in Portogallo e c'è un grande spirito nel campo. I giocatori conoscono l'importanza di questa partita e si stanno preparando diligentemente per essere pronti per Praga".