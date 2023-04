SAMP, Lavoro aerobico e tattico. Sei a parte: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina, dopo la gara di Coppa Italia, ospiterà al Franchi la Sampdoria in campionato con Stankovic che avrà tutta la settimana per preparare la gara. Ed oggi i doriani hanno svolto una serie di lavori aerobici e partite a tema. Terapie e fisioterapia per Bram Nuytinck e Gerard Yepes; differenziati invece per Andrea Conti e Manuel De Luca. Proseguono i rispettivi programmi di recupero Emil Audero e Ignacio Pussetto