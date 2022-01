ELMAS, Viola forti: dovremo giocare ancora meglio

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, FORCINELLA PASSA DALLA FIORENTINA ALLA JUVENTUS Cambio di maglia per Camilla Forcinella. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'estremo difensore classe 2001 attualmente in forza alla Fiorentina è pronta a passare in forza alla forte Juventus, visto il poco spazio nella squadra viola. Forcinella... Cambio di maglia per Camilla Forcinella. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'estremo difensore classe 2001 attualmente in forza alla Fiorentina è pronta a passare in forza alla forte Juventus, visto il poco spazio nella squadra viola. Forcinella... NOTIZIE DI FV FORM.UFFICIALI, OK CASTROVILLI E NASTASIC. DAVANTI SAPONARA Tutto pronto al Diego Armando Maradona per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina in programma alle ore 18. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori: NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Mertens,... Tutto pronto al Diego Armando Maradona per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina in programma alle ore 18. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori: NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Mertens,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi