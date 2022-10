DZEKO (SKY), Dobbiamo dare il massimo a lungo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, TRE ANNI FA KVARA FU PROPOSTO ALLA VIOLA Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano... Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano... NOTIZIE DI FV FIO-INT 1-2, GARA NERVOSA, GIALLO BONAVENTURA-DODO Con il rigore e la Fiorentina che ha riaperto la partita c'è molto nervosismo in campo, soprattutto per un fallo di Kouame su M Con il rigore e la Fiorentina che ha riaperto la partita c'è molto nervosismo in campo, soprattutto per un fallo di Kouame su M RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi