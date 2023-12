TUTTOSPORT, Vlahovic spacca la Juve: che problemi

FirenzeViola.it

"Vlahovic spacca la Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano sportivo fa il punto della situazione in casa bianconera soffermandosi sul momento dell'attaccante serbo ex Fiorentina. La punta sta attraversando delle difficoltà con il gol che non arriva, i tifosi si dividono fra chi dà le responsabilità a Massimiliano Allegri e a chi invece addossa le colpe al giocatore. Problemi fisici, ansia da prestazione a autostima in calo per l'attaccante serbo che fino a giugno 2026 costerà 55 milioni lordi in base al contratto. I bianconeri rimpiangono Lukaku e pensano a Zirkzee per il futuro.