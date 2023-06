TEMPORARY STADIO, Padovani sul modello di Cagliari

Come scritto da La Repubblica (Firenze) Palazzo Vecchio, incassata la gara andata deserta sull’appalto integrato per il restyling del Franchi, va avanti. Nei prossimi giorni presenterà ricorso al Tar contro lo Stato per i 55 milioni di Pnrr definanziati dal governo, e in parallelo pensa ad altri 2 versanti: il nuovo cronoprogramma, col progetto esecutivo ora affidato ad Arup (la nuova gara dovrà esser chiusa entro il 15 novembre), e lo stadio provvisorio che dovrebbe ospitare la Fiorentina per almeno due stagioni, 2024- 2025 e 2025- 2026. Martedì scorso, intanto, una delegazione guidata dal direttore generale di Palazzo Vecchio, Giacomo Parenti, e composta da tecnici del Comune e progettisti di Arup è andata in Sardegna per un sopralluogo allo stadio provvisorio del Cagliari, l’Unipol Domus, che la squadra utilizza dal 2017 e in cui rimarrà almeno fino al 2025, finché non sarà pronto il nuovo Sant’Elia.

In Sardegna la costruzione fu rapida: i lavori di edificazione partirono nella primavera del 2017 e vennero conclusi in 127giorni, con l’apertura dell’impianto il 10 settembre, per la terza giornata di campionato. Se venissero confermati anche a Firenze potrebbero bastare per farvi traslocare la Fiorentina in tempo per il campionato 2024.