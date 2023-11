REPUBBLICA, Le prime mosse del mercato per gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

L'edizione odierna di Repubblica parla delle manovre di mercato della Fiorentina dopo le parole di Joe Barone in un evento con dei bambini delle scuole di Firenze al Viola Park, nelle quali il dg viola ha detto che la società non si farà trovare impreparata e sta già lavorando per il futuro. L'idea sarebbe quella di trovare un profilo che possa arricchire il reparto difensivo, magari un mancino.

L’esterno è l’altro ruolo su cui si concentreranno gran parte delle operazioni in entrata a gennaio, un giocatore già affermato o un giovane da lanciare, inserendolo magari in prima squadra con sei mesi di anticipo per ritrovarsi un acquisto per giugno. Dall’Argentina rimbalza il nome di De La Vega del Lanus, classe 2001, ha una valutazione di 6,5 milioni di euro e potrebbe essere acquistato sfruttando i buoni canali di Burdisso col Sud America. Altrimenti sarà una pista europea, come successo nel 2022 quando arrivò Ikoné dal Lille o quest’anno con l’arrivo di Brekalo dal Wolfsburg.