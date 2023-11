QUI BOLOGNA, Dubbio in difesa tra Calafiori e Lucumi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio è possibile leggere un focus legato al Bologna, in vista del match di domani contro la Fiorentina. Come spiega il quotidiano, con i viola - a livello di formazione - si aprono scenari diversi e sono tutti plausibili. Riguardano il rientro a pieno regime di Lucumi, un recupero importante per almeno un milione di motivi. Oggi Thiago Motta avrà ancora un po’ di margine per fare le sue valutazioni a livello difensivo ma Calafiori - il competitor di Lucumu - vuole prendersi anche il Franchi, una sfida che per il Bologna può valere un volo nell’incredibile.