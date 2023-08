NAZIONE, L'opinione: "In mezzo servono muscoli"

FirenzeViola.it

Nell'edizione di oggi de La Nazione, si trova anche un fondo a cura di Stefano Cecchi in merito alla sconfitta di ieri contro il Rapid Vienna. Ne riportiamo un estratto: "Nella vittoria scintillante di Genova erano stati fra i più luminosi, ieri non sono quasi mai usciti dall’ombra. Nzola ed Arthur: la gara deludente della Fiorentina di ieri passa anche dalla partita piena di ombre dei due. Certo, il finale ci dice che la Fiorentina ha la forza per ribaltare il tavolo a Firenze.

Ma lì nel mezzo, nel momento in cui la partita si fa frenetica, sembra comunque mancare qualcuno che nella battaglia sappia mettere muscoli e intensità. Siamo davvero sicuri che questa squadra possa fare a meno con leggerezza di Amrabat?".