IL COMMENTO, La vittoria in campo e la faida fuori

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"La vittoria in campo e la faida fuori" è il titolo del commento che Ernesto Poesio scrive sul Corriere Fiorentino, in riferimento alla partita di ieri vinta 1-0 dalla Fiorentina. Questi alcuni estratti: "Attenta, solida, decisa nei contrasti e concentrata fino all’ultimo secondo. La Fiorentina conquista il primo atto della semifinale di Coppa Italia e lo fa con pieno merito tanto che, a ripensarci, il risultato di 1-0 risulta perfino un po’ stretto rispetto a quanto visto in campo. [...] A Bergamo sarà fondamentale mantenere l’attenzione difensiva mostrata ieri (al netto di due sbavature) per evitare di rimettere in gara i nerazzurri che ieri non hanno perso solo in campo, ma anche sugli spalti. Già perché ancora una volta la partita tra Fiorentina e Atalanta produce il peggio del peggio.

Ieri sono stati i tifosi bergamaschi a intonare sugli spalti un coro razzista nei confronti di Commisso. Non una novità purtroppo, già nelle scorse stagioni a Bergamo non erano mancati insulti sia al presidente viola sia ai giocatori (Dalbert e Vlahovic su tutti). Una faida che si alimenta con l’inciviltà ogni volta che le due squadre si affrontano. [...] Ieri l’ennesimo coro, un’altra prova di come il razzismo negli stadi appaia impossibile da estirpare. Sempre che davvero lo si voglia fare. Di questo è lecito dubitare".