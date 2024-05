FRANCHI, A Euro2032 solo se si troveranno 85 milioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il neo DG della Fiorentina Alessandro Ferrari ieri era a Roma, in rappresentanza del club, al Ministero dello sport per una riunione con il Comune di Firenze e con il ministro Abodi in merito alla candidatura dell'Artemio Franchi per Euro2032. Il Corriere Fiorentino spiega che la riunione aveva lo scopo di far acquisire al ministro gli elementi utili a comprendere il progetto di restyling. Parenti, dg del Comune, ha anche illustrato la road map dei cantieri e ribadito che in soli 3 anni si è passati dai progetti alle ruspe.

Il problema però è che per vedere finito il nuovo Franchi mancherebbero ancora 80-85 milioni: i 55 milioni definanziati e poi riassegnati, più, interventi di rifinitura, stimabili in 25-30 milioni. Questo non depone a favore dell'ipotesi Firenze per l'Europeo.