BERETTA A RFV, Italiano? Lavoro top. Palladino...

L'ex allenatore del PAOK, Mario Beretta, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue dichiarazioni a cominciare da Vincenzo Italiano: "Io non vedo tutto questo integralismo, poi uno può sempre migliorare. Il fatto di aver raggiunto tutte queste finali non è banale, avendo una squadra soprattutto davanti magari non così attrezzata. Non sarei d'accordo se, fallendo in finale, passasse da allenatore perdente. Credo che Italiano stia facendo la storia ottenendo risultati e dando un'identità alla squadra. Per me il suo lavoro è stra-positivo".

Palladino le piace?

"Ha fatto un percorso non indifferente, ha preso la squadra praticamente all'esordio riuscendo a trovare una salvezza non facile. Quest'anno si è riconfermato, il che vuol dire che ha sicuramente delle qualità. Firenze, poi, è una piazza diversa: non è semplice, è esigente, poi il supporto della società risulta determinante".

E Alberto Aquilani?

"Ha fatto bene nella Primavera viola, poi è andato a Pisa dove comunque c'è grande pressione e dove tutto sommato ha fatto il suo campionato. Non so se sia pronto o meno, ma se non comincia non lo possiamo di certo sapere".

Com'è l'ambiente greco visto che lo conosce?

"L'Oylmpiacos ha una tifoseria molto calda, il campionato da quelle parti è tosto da un punto di vista agonistico. Ma la Fiorentina non deve avere alcuna paura: chi arriva in finale lo fa perché ha le qualità per arrivarci".