SERIE A, Prima per Montero in bianconero: le formazioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al Dall'Ara va in scena il posticipo di questa trentasettesima giornata di Serie A. A sfidarsi, con fischio di inizio alle 20:45, sono Bologna e Juventus, in un match che potrebbe regalare alla vincente il terzo posto in classifica. In casa bianconeri sarà inoltre la prima partita che vedrà in panchina Paolo Montero, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri in seguito ai fatti nel post partita della finale di Coppa Italia. Queste le scelte di formazione:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Calafiori, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Urbanski; Ndoye, Aebischer, Castro; Odgaard. Allenatore: Motta.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Montero.