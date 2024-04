FRANCHI, Incontro a Roma: ecco come è andato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi, come noto, c'è stato l'incontro al Ministero dello Sport tra il ministro Abodi, il direttore generale del Comune di Firenze Giacomo Parenti con i tecnici e il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari in vista delle candidature degli stadi che ospiteranno Euro2032, come accaduto già per altre città. La riunione è stata tecnica, con lo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a comprendere lo stato dell’arte del progetto di restyling dello stadio Franchi di Firenze.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola i tecnici del Comune di Firenze hanno confermato che non ci sono da risolvere aspetti tecnici e procedurali, avendo il progetto tutte le autorizzazioni già acquisite e i lavori già consegnati, e in soli 3 anni si è passati dall’idea all’inizio dei lavori.