TOP FV, Né Nzola né Biraghi: col Napoli vince Dodo

Un po' a sorpresa è Dodo il Man of the Match di Fiorentina-Napoli per i lettori di FirenzeViola.it. Con il 45,05% delle preferenze il terzino brasiliano mette d'accordo circa la metà dei votanti, più degli autori dei due gol che si sono fermati alle sue spalle. Al secondo posto, infatti, si classifica Mbala Nzola, autore del momentaneo 2-1, con il 28,70%. Terzo gradino, invece, per capitan Biraghi, la cui straordinaria punizione aveva riportato la gara in parità. Questa la classifica nel dettaglio.

Premio Top FV per Fiorentina-Napoli 2-2

1) Dodo - 45,05% (350 voti)

2) Mbala Nzola - 28,70% (223 voti)

3) Cristiano Biraghi - 11,71% (91 voti)