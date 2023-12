FORMAZIONE, Recuperati tutti. Col Toro pochi cambi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì torna in campo la Fiorentina e il Corriere dello Sport, distribuito oggi in edicola, fa il punto della situazione in casa viola. Con l’allenamento di ieri sono tornati in gruppo Martinez Quarta, che si è messo alle spalle l’influenza che lo ha bloccato per la gara di Monza, Lucas Beltran - uscito dall’U-Power Stadium con due botte al piede -, e Giacomo Bonaventura.

Ad oggi, dunque, la sensazione è che tutti e tre i giocatori possano essere della partita dopodomani, aggiunge il quotidiano, precisando però che ulteriori notizie si avranno oggi e soprattutto domani con la rifinitura. Specie su Bonaventura, parso ieri in buone condizioni ma senza voler correre rischi. Per il resto, nell’undici che affronterà il Torino non sono attesi molti cambi rispetto alla formazione che ha sfidato il Monza - si legge -.