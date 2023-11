CASTROVILLI, Tempi di recupero incerti, ma nel 2024

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Repubblica dedica spazio anche alla situazione Gaetano Castrovilli che non sarà a disposizione prima del 2024. I tempi del ritorno in gruppo saranno comunicati dalla Fiorentina, ma avere un Castrovilli in rosa seppur in scadenza di contratto potrebbe essere un’ulteriore arma per la seconda parte della stagione, come successo lo scorso anno, aggiunge il quotidiano.