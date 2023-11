PIOVANELLI A RFV, Nzola in potenza è più forte di Zirkzee

FirenzeViola.it

Lamberto Piovanelli a Radio FirenzeViola

Ospite nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, l'ex attaccante Lamberto Piovanelli ha detto la sua sul momento no che sta vivendo Mbala Nzola: "Quando d'estate ci fu l'acquisto di Nzola lo definì un grande colpo. L'ho visto a La Spezia e mi sembrava un animale d'area. Invece mi sta stupendo in negativo: ieri mi è sembrato un pesce fuor d'acqua. Continuo a pensare che sia molto forte, anzi per me in valore assoluto Nzola è più forte di Zirkzee, vedo l'angolano come un attaccante più completo, anche se sta vivendo una crisi profonda".

Cosa potrebbe fare Italiano per recuperarlo?

"Italiano lo conosce bene e sa come recuperarlo soprattutto mentalmente. Mi sembra che Nzola abbia paura di sbagliare. Firenze è una piazza importante, non è Crotone né La Spezia, forse deve farci ancora l'abitudine con questa nuova dimensione. Deve iniziare a prendersi le sue responsabilità e non nascondersi ma cercare il pallone. Nel frattempo non so quale potrebbe essere il piano B offensivo per la Fiorentina, anche perché Beltran non mi sembra che stia spaccando le porte".

