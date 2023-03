MARZORATI A RFV, Bei ricordi con Astori. Italiano...

Lino Marzorati, difensore attualmente svincolato, ma con un passato assieme a Davide Astori nelle giovanili del Milan, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola: "Rimane il bel ricordo di Davide, feci con lui la Primavera col Milan e un anno a Cagliari. Quando seppi quella brutta notizia non mi capacitavo di questo. Purtroppo la sua assenza si fa sentire, non solo nei campi di calcio".

Un ricordo particolare?

"Aveva un anno in meno di me. Non ci frequentavamo molto, io abitavo a Milano e lui stava con i più giovani. A Cagliari avevamo legato di più, mia moglie ha legato con la sua ragazza e fu un bellissimo anno. Nel settore giovanile era più una cosa di campo".

Come era fuori dal campo?

"Era sempre sorridente, positivo: influenzava tutti anche fuori dal campo. Aveva voglia di imparare ed era molto disponibile, Era la persona ideale con la quale passare il tempo".

Prosegue: "Aveva sempre voglia di scoprire cose nuove. L'ultima volta che lo sentii voleva fare un viaggio in Perù".

Sente di aver ricevuto o dato qualcosa da e a Davide?

"Non mollava mai neanche nelle partitelle e da lui forse ho preso questo, la voglia di arrivare. Rosicava quando perdeva nelle partitine. Non si è mai dato per vinto e ha raggiunto grandissime soddisfazioni, sin dalle categorie più basse".

Cosa si aspetta da Fiorentina-Milan?

"Io sono milanista e spero si riesca a vincere. Conosco bene Italiano, quando ero alla Juve Stabia lui era al Trapani e già aveva dimostrato tanto. Alla Fiorentina, tra alti e bassi, sta facendo bene. Il Milan deve affrontarla nel modo giusto per non perdere punti per strada"