GHIONE A RFV, Toro carico per la Coppa a Firenze

Jimmy Ghione, noto showman televisivo nonché tifoso del Torino, è stato intercettato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: “Con la Fiorentina è una sorta di derby del cuore. Perché sono tifoso del Toro ma amo la Fiorentina. Poi c’è anche la Coppa Italia, avremo dei grandi scontri. Anche perché il campionato ormai è quello che è, dopo aver vinto con il Milan abbiamo perso con lo Spezia”.

Prosegue: “La Fiorentina ha una buona squadra ma gli manca qualcosa. Per arrivare nella parte alta della classifica servono giocatori in più, la Fiorentina non li ha, così come il Torino. Vedo che bene o male la situazione è la stessa. La Fiorentina non ha quel piglio giusto pe ambire alla classifica che vorrebbe. Il responso ce l’abbiamo sotto il naso, possiamo già proiettarci sul prossimo anno”.

Come arriva il Torino alla gara con i viola?

“Carico. Noi però ormai siamo abituato a guardarci dietro, non davanti. Una volta che raggiungiamo la salvezza, in campionato navighiamo a vista. Mentre in Coppa Italia ci crediamo, poi vediamo cosa succederà. La Coppa Italia è così: c’è chi la molla e c’è chi la sfrutta per ottenere un posto europeo”.

Come lo vedrebbe Belotti a Firenze?

“Al Toro ha fatto grandi cose. Alla Roma non la butta dentro. Il problema di Belotti è che ora non fa gol. Quindi adesso non lo comprerei, perché se non segnasse i tifosi avrebbero subito da recriminare. Sarebbe un po’ un salto nel buio. Fossi la Fiorentina non lo farei”.

E invece Brekalo?

“È un buon giocatore. Mi piaceva, punterei più su di lui rispetto a Belotti. Ma al Torino giocava bene, adesso ha giocato molto poco, non so come starà. Al Toro era una pedina importante, è un elemento veloce e brevilineo”.