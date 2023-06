COLASANTO A RFV, Retegui, mai stato in una big. Jovic...

FirenzeViola.it

© foto di Raimondo de Magistris

Filippo Colasanto, procuratore sportivo nonché esperto di calcio argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole a proposito di Mateo Retegui, seguito anche dalla Fiorentina: “Lo conosco benino da quando era un ragazzino. Mostrava doti da attaccanti vero, è forte di testa e ad attaccare lo spazio. Poi al Boca non ha mai giocato, ma adesso effettuerà la recompra dal Tigre. Retegui ha avuto grande impatto con la nazionale, ma non ha mai giocato in una grande squadra, perché il Tigre non lo è. Poi sicuramente è un ragazzo propositivo, ma sarebbe una scommessa”.

Su Jovic: “Gli slavi hanno la testa come i brasiliani. Sono forti e con un gran fisico, ma hanno pause incredibili tra le partite. Non sono continui. Guardate anche Vlahovic: un’annata spettacolare a Firenze, poi a Torino non si sa cosa è successo”.