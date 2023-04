CASARSA A RFV, Vendendo Vlahovic è stato fatto bingo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Gianfranco Casarsa a Radio Firenze Viola

Gianfranco Casarsa, ex calciatore viola, è intervenuto durante “Viola Amore Mio” su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina. Inizia parlando del calcio di oggi: “Ci sono troppi interessi, troppe dislessie che non capisco. Preferisco guardare un bel film o andare a funghi. Il calcio di ora è tutto soldi e interessi, grandi club che vogliono distruggere il gioco. Anche i giocatori non penso siano amici come una volta, noi in allenamento ci amalgamavamo, ora si gioca ogni tre giorni e per me non ha nessun senso”.

Sulla sua esperienza in viola: “Firenze mi ha portato via da Bari e mi ha fatto fare una vita agiata. Le devo tutto, i miei migliori ricordi sono lì. Poi sono andato a Perugia, ma ringrazierò sempre Firenze per ciò che mi ha dato nella vita. Il tifo viola è passionale, dopo quello della mamma è il più bello che possa esserci”.

Sulla squadra: “La Fiorentina ha avuto sempre un certo tipo di giocatori, senza mai cercare il grande campione. Batistuta, Baggio, sono divenuti campioni lì. Quest’anno deve essere un anno meraviglioso e deve vincere qualcosa. Vendendo Vlahovic alla Juve la Fiorentina ha fatto bingo, perché vedendo le sue prestazioni non è quello che ci si aspettava”.

Conclude parlando del suo modo di calciare i rigori da fermo: “Gonzalez calcia in modo del tutto diverso dal mio. La finta che fa lui, noi non potevamo farla. Dovevamo per forza correre e andare ad aggredire la palla: io non ho inventato niente, l’ho visto fare a Mantovani che in una partita con la Spal tirò un rigore da due passi. Quindi mi è venuto in mente da lì, ma non volevo inventare nulla. Ora, con i portieri che studiano ogni avversario, diventa tutto più difficile. Poi i portieri di oggi sono due metri, ai miei tempi non erano tutti così”.