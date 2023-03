CARNASCIALI A RFV, A Firenze vedo poco impegno

Così Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, a Radio FirenzeViola: "Di terzini sinistri migliori di Biraghi ce ne sono tanti, ma devi spendere. E se vuoi sborsare il giusto devi avere il Giuntoli della situazione, che è un dirigente capace e che si dà da fare, cosa che non vedo molto qui a Firenze. Sta facendo bene anche il Milan, per esempio. Bisognerebbe guardare oltretutto ai giocatori italiani, mi viene in mente Parisi. Perché non mettere gli occhi addosso a una squadra come l'Empoli?".

Come vede l'andamento della stagione?

"Quest'anno almeno qualche obiettivo c'è, con le coppe. In campionato c'è stata una bella vittoria a Verona, diciamo che anche quest'anno qualcosa per cui andare a vedere le partite ce l'hai".