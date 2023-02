BRESSAN A RFV, Amra pretenda offerte adeguate

L'ex viola Mauro Bressan a Viola Amore mio a Radio Firenzeviola è l'autore del famoso gol contro il Barcellona e vincitore dell'ultima coppa Italia della Fiorentina: "E' necessario che ci sia la consegna del testimone visto che l'ultimo trofeo vinto è il nostro" esordisce.



Cosa pensa del caso Amrabat? "Sono d'accordo nel dire che la Fiorentina è la Fiorentina, anche se Amrabat è lusingato dell'offerta del Barcellona, non è da grande club arrivare all'ultimo momento. Se uno vuole un giocatore che ritiene importante si muove per tempo e permette all'altro club di sostituirlo adeguatamente. Mi auguro che un lume di logica l'abbia anche Amrabat, che ne tenga conto anche lui, anche se non è un momento facile ora immagino, e non si senta defraudato di un'occasione. Anzi io direi al Barcellona: sono un grande giocatore fate una offerta adeguata".



Cosa ha pensato al momento del gol col Barcellona? "Non mi rendevo conto, come mi disse anche il Trap. E' da allora che con tutte le riconoscenze avute ho poi realizzato, mi fa piacere e mi rende orgoglioso. Poi come dice l'ascoltore fu bello anche quello al volo al San Siro".



Giudizio su Gonzalez? "E' l'unico fuoriclasse che c'è alla Fiorentina. Ha caratteristiche da fuoriclasse, anche se ha avuto un momento difficile. Ma è quello che può farti gol e risolverti la partita, può essere un tassello della Fiorentina del futuro".



Pronostico per la sfida di Coppa? "A Roma ho visto una bella partita della Fiorentina, ha dettato la partita lei e questo le ha dato consapevolezza. Ora deve trovare qualità nell'ultimo passaggio e penso che possa fare una buona partita anche stasera".



Ikoné? "Meglio Gonzalez, a livello di tocco ecc è simile ma a livello di cattiveria non c'è. Come Jovic, non hanno garra a differenza di Gonzalez, non bastano le qualità tecniche".